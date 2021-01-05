شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الخامسة لرحيل رفيع بيه.. 3 صور نادرة لـ ممدوح عبد العليم بطفولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الخامسة لرحيل أحد نجوم الفن الذى تميز بموهبته الكبيرة وإتقانه الشديد لشخصياته، واشتهر بلقب "رفيع بيه" بعد دوره الساحر في مسلسل "الضوء الشارد"، هو النجم ممدوح عبد العليم، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 5 يناير عام 2016، بسبب أزمة قلبية مفاجئة أصابته وهو يقوم بتمرينات رياضية.



ممدوح عبد العليم في طفولته

ولد ممدوح عبد الحليم فى 10 نوفمبر عام 1956، وحصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، بدأ مشواره الفني وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون مع المخرجة إنعام محمد علي، ثم قدمه المخرج نور الدمرداش وهو طفل صغير في مسلسل "الجنة العذراء" مع الفنانة كريمة مختار، حيث بدأ مشواره في التمثيل فعليًّا عام 1980 وهو شاب في مسلسل "أصيلة" إلى جانب الفنانة كريمة مختار ثم توالت أعماله التليفزيونية، وفي عام 1983 اقتحم عالم السينما بفيلم "العذراء والشعر الأبيض".



مع الراحلة كريمة مختار



ممدوح عبد العليم

وحصل ممدوح عبد العليم، على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردي"، وعلى جائزة البطولة المطلقة في فيلم الخادمة" من مهرجان الإسكندرية، وعلى جائزة أخرى عن فيلم "العذراء والشعر الأبيض".

وكانت آخر أعماله الدرامية أمام الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل السيدة الأولى، وتعد شخصية على البدري التى جسدها في الملحمة الدرامية" ليالي الحلمية" هي الأقرب إلى قلبه كما صرح من قبل، وذلك لأنها سمحت له أن ينتمي لعالم الستينيات الذي يعشقه.