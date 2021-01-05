شكرا لقرائتكم خبر عن شافكى المنيرى: ممدوح عبدالعليم رفض أى مقابل مادى لظهوره فى البرامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمراليوم الذكرى الخامسة لوفاة الموهوب المحترم الفنان ممدوح عبدالعليم الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ فى 5 يناير من عام 2016، بسبب أزمة قلبية مفاجئة أصابته وهو يقوم بممارسة التمرينات الرياضية فى نادى الجزيرة.

وفى ذكرى وفاة الفنان ممدوح عبدالعليم الذى قضى أغلب سنواته عمره القصير يبدع ويثرى الفن تحدثنا مع زوجته الإعلامية شافكى المنيرى لتكشف عدداً من الجوانب والمعلومات التى قد لا يعرفها الكثيرون عن الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.

وقالت الزوجة المحبة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن زوجها الموهوب كان يرفض العديد من الأعمال التى يراها لا تناسبه وتفسر ذلك قائلة:" كان بيختار كويس وكلما نضج كان يرفض العديد من الأعمال التى لا يجد نفسه فيها"

وأوضحت :" هو اختار بمزاجه، اختار إنه يعتذر عن أدوار وألا يظهر فى العديد من البرامج، وخاصة التى تدفع أموالاً كثيرة مقابل استضافة النجوم، لأنه كان يرى أنه فنان يظهر حين يكون لديه ما يقوله للجمهور، حتى أنه اتعرض عليه أن يقدم برنامج بعد ثورة يناير ولكنه رفض وقال أنا مش مذيع"

تؤكد الإعلامية شافكى المنيرى أن الفنان ممدوح عبدالعليم رفض الحصول على أى مقابل مادى عندما ظهر فى عدد من البرامج التى تدفع للفنانين قائلة:" أتحدى حد يقول إنه خد أى فلوس مقابل استضافته فى أى برنامج"

وتحدثت شافكى المنيرى عن مسيرة عطاء الراحل الموهوب قائلة:" ممدوح بدأ حياته الفنية من سن 8 سنوات عندما شارك فى مسلسل الجنة العذراء مع كريمة مختار وإخراج نور الدمرداش حتى أخر أعماله وهو مسلسل السيدة الأولى، أى أنه أعطى عمره فى الفن 50 عاما بين التلفزيون والسينما والمسرح ، وكان يحرص على أن يختار أعماله جيداً"