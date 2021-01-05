شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 8 .. لؤلؤ تصور أول فيديو كليب فى مشوار النجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر، استمرار "لؤلؤ" في رحلة تحقيق حلمها بأن تصبح نجمة كبيرة في عالم الغناء، حيث صورت أول كليب لها بعنوان " "أنا لؤلؤ نجمي بعيد عالي" بعدما تولى إدارة أعمالها مجدي هلال – ادوارد - والذي كان سابقاً مدير أعمال كاميليا – نرمين الفقى - التي كانت تعتبرها لؤلؤ قدوتها.

تطورت العلاقة بين لؤلؤ وطارق – أحمد زاهر – الذى كان يجهز لها مفاجأة بإهدائها عقد ألماس، إلا أنها عاتبته على طردها لصديقها مروى من الفيلا التى جعل لؤلؤ تقيم فيه، ويتراجع عن طرد مروى ويسمح لها باعادتها مرة أخرى إلى المنزل، واعترف طارق لـ لؤلؤ بحبه لها، وفى نفس الوقت تحيى لؤلؤ حفل كبير وناحح إلا أن شخص ما حاول افساده بقطع الكهرباء أثناء الحفل.

وكانت مى عمر لـ"الخليج 365" قد أوضحت أن مسلسل لؤلؤ مليىء بالأحداث سواء الرومانسية أو الدرامية أو المثيرة، لاسيما أن أغلب أحداث العمل مرتبطة بالأشخاص حول لؤلؤ ورحلة كفاحها، لافتة إلى أن نموذج "لؤلؤ" متواجد فى مجتمعنا، حيث لدينا سيدات بدأن من الصفر وبالمجهود والتعب والمشقة أصبحوا نماذج ناجحة ومتميزة فى المجتمعات العربية، ونموذج لؤلؤ ليس مرتبط بالفن فقط، بينما مرتبط بفكرة النجاح على جميع الأصعدة.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



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