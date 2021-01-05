شكرا لقرائتكم خبر عن نفرتيتى الفن .. سوسن بدر ساحرة فى أحدث جلسة تصوير لها بفستانين مختلفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبهرالنجمة سوسن بدر جمهورها دائما بإطلالتها المختلفة والتى تظهر روحها بها، وتألقت "نفرتيتي الفن" بأحدث جلسة تصوير لها والتي تصدرت بها غلاف إحدي المجلات الفنية، وظهرت بها ساحرة بإطلالتين مختلفتين أحدهما بفستان باللون الأزرق و الأخر باللون الأحمر الداكن، مع تسريحة شعر واحدة حيث احتفظت بشعرها الأبيض القصير، ونشرت مجموعة صور من جلسة التصويرعبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :" أول غلاف في ٢٠٢١ .. كل سنه و انتم طيبين".



سوسن بدر



سوسن بدر



غلاف المجلة

وقالت سوسن بدر في حوارها مع المجلة :" لا أعتقد أنني اقتربت من كل الأشياء التي أريد القيام بها. أريد أن ألعب كل شخصية جيدة تتم كتابتها حتى هذه اللحظة. لأنني أحب التمثيل وأعشق ما أقوم به، وعندما أحظي بدور جديد أشعر بالفرح والرضا. لأنني لا أمارس هذه المهنة مضطرة ؛ ولكني أقوم بها بحب وشغف ".



إطلالة أخري



سوسن بدر



صورة أخري لسوسن بدر

واشتهرت النجمة سوسن بدر بملامحها الفرعونية وظهرت موخرا بأكثر من جلسة تصوير وهى تجسد دور الملكة الفرعونية بإتقان شديد، حتي أطلق عليها الجمهور لقب "نفرتيتي العصر"، وهى من مواليد 25 سبتمبر 1957؛ ومن أهم أعمالها في الدراما التلفزيونية: "جراند أوتيل، الرحايا، حجر القلوب، لحظات حرجة، الدالي، أحلام الفتى الطائر، العطار والسبع بنات، وأبو العروسة".

ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها: ألوان السما السبعة، البلياتشو، قص ولصق، حب البنات، ديل السمكة، من نظرة عين، خريف آدم، سحر العيون، أسرار البنات، الأبواب المغلقة، أولى ثانوي، شمس الزناتي، العملاق، احترس عصابة النساء، الحرافيش، سلام يا صاحبي، حبيبي دائماً".