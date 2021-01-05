نور: أنا حازمة مع أولادي.. بيناموا من الساعة 8 مفيهاش نقاش (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة اللبنانية نور إن "الأمومة إحساس رائع، ولكنه يحتاج لوقت ومجهود، وحب كبير"، لافتة إلى أن لديها ابنا وابنة هما أغلى ما لديها في الحياة.

وفي حوارها ببرنامج "It's Show Time" عبر فضائية cbc: "الأولاد بيعلموا الأهل كتير، أظن الأطفال هما اللي بيربوا الأهل مش الأهل اللي بيربوهم".

وأشارت إلى أنها حازمة في تربية أولادها، متابعة: "أخدت الصفة دي من والدي، عشان متبقاش كل حاجة سايحة، الساعة 8 لازم يدخلوا يناموا، ليه يسهروا؟ الساعة 8 يكونوا في السرير مفيهاش نقاش، أهمية النوم زي الأكل بالنسبة للأطفال".

تابعت: "وأخدت من والدتي العطاء والتضحية والحب من غير حدود.. التربية الحديثة قرأت عنها كتير بس معرفتش أنفذها، والدهم سهل معاهم أكتر مني، لكن أنا اللي بعاقب وحازمة".

ويعرض لنور حاليا مسلسل "جمال الحريم"، ويشارك في بطولة المسلسل خالد سليم، إسلام جمال، وفراس سعيد، وحازم سمير، وكريم عبدالخالق، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وهدى الأتربى، وتأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.