بينهم أولاده الأربعة.. عمرو دياب يبدأ متابعة هؤلاء عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

لسنوات طويلة، ظل الهضبة عمرو دياب، مكتفيا عبر "إنستجرام"، بمتابعة حساب شركته "ناي" للإنتاج الموسيقي، وحساب "دياب إف إم".

تغير مفاجئ حدث في الساعات الأخيرة الماضية، إذ قام عمرو دياب بمتابعة أولاده الأربعة "نور، جانا، عبد الله، وكنزي".

ومن الوسط الفني، تابع الهضبة، النجم أحمد حلمي، المطرب اللبناني راغب علامة، رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

ويتابع عمرو دياب نفس النجوم عبر "تويتر"، بالإضافة لـ مارشميلو الـ دي جي العالمي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي.

وطرح الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" أواخر ديسمبر الماضي من خلال إحدى شركات الاتصالات وعبر تطبيق أنغامي.

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" 12 أغنية، وهي: "يا أنا يا لأ، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل".

ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ، خالد عز، محمد يحيى، عادل حقي، مكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيري شكري.

ألبوم "يا أنا يا لأ" هو الثاني لعمرو دياب في 2020، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس الماضي، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".