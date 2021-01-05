فرقة ونس تقدم أغنية "العالم عندنا" بمناسبة بطولة كرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت فرقة "ونس" الموسيقية من تسجيل أغنية جديدة بمناسبة قيام مصر بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد لعام 2021 بعنوان "العالم عندنا".

يقود الفرقة الموسيقار الدكتور طارق عباس، الذي وضع ألحان الأغنية، من كلمات الشاعر محمود رمضان وتوزيع محمد مختار، إخراج حسام جميل وهندسة صوتية لمحمد جودة.

قال طارق عباس إن الأغنية

تستهدف دعم الفريق المصري في البطولة والترحيب بفرق العالم القادمة إلى مصر والترويج للسياحة بشكل حضاري.

تقول كلمات الأغنية "الليلة دي هنبتدي.. العالم عندنا.. كله جاهز من جديد ولا حاجة تهمنا. على حلم واحد كلنا متجمعين.. هنقول للعالم مين إحنا المصريين.

علمك في إيدك يلاشيله نكون معاهم. كتفي ف كتفك كل ماتش تكون وراهم.. انزل وروح بأعلى صوت قول مصر. ما يلا قوم مستني ايه مش سامع مصر.. ستادنا واحد مستنينا كلنا. هنرجه رجة مية مليون من قلبنا . وهتافنا جاهز بالأغاني والنشيد.. دي بطولة عالم والسنة دي عندنا".

وتعد فرقة "ونس" من الفرق الموسيقية الحديثة التي قدمت من قبل أغاني وطنية عدة في مناسبات مختلفة.