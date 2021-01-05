وفاة أليكسي لايهو قائد فرقة "تشيلدرن أوف بودوم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي أليكسي لايهو المغني وعازف الجيتار في فرقة "تشيلدرن أوف بودوم" الفنلندية عن 41 عاما وفق ما أعلنت الفرقة، الاثنين.

وذكرت الفرقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الموسيقي الذي كان يعاني مشكلات صحية في السنوات الأخيرة "توفي في منزله في هلسنكي بفنلندا الأسبوع الماضي"، ولم تكشف عن السبب المحدد للوفاة.



وقال أعضاء الفرقة في منشور عبر فيسبوك: "لقد فقدنا أخا. العالم خسر مؤلفا غنائيا استثنائيا وأحد أكبر عازفي الجيتار على الإطلاق"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأسس أليكسي لايهو وعازف الدرامز ياسكا راتيكاينن فرقة "تشيلدرن أوف بودوم" سنة 1993، وأصبحت من أهم الفرق الموسيقية الفنلندية وأشهرها في العالم.

وباعت الفرقة أكثر من 250 ألف أسطوانة في البلاد، وفق موقعها الإلكتروني، قبل إحياء حفلتها الوداعية في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأسس أليكسي لايهو لاحقا مع 3 زملاء سابقين فرقة "بودوم أفتر ميدنايت".

واختير الموسيقي في 2009 "أفضل عازف جيتار لموسيقى الميتال" من جانب قراء مجلة "جيتار وورلد"، وفق ما ذكرت قناة "واي ال إي" العامة.