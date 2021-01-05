تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 5 يناير2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، واستقر سعر الدولار، والدرهم الإماراتي.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه المصري بشكل طفيف حسب العرض والطلب، وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد المصرية.

استقرار الريال السعودي

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وفي البنوك، استقر متوسط سعر الريال عند 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته ”الخليج 365” .

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 4 بنوك هي عودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند 4.24 جنيه.

9 اتفاقيات بحرية جديدة

ووقعت، 9 اتفاقيات بحرية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بينها 7 اتفاقيات لاستكشاف مكامن الغاز في غرب وشرق المتوسط.

وقالت وزارة البترول المصرية، الجمعة، إن الاتفاقيات التي وقعها الوزير طارق الملا تستهدف البحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط، والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وتم توقيع الاتفاقيات مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى، فيما يقدر الحد الأدنى للاستثمارات التي يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة ما يزيد على مليار دولار، لحفر 17 بئرا استكشافية جديدة في مناطق الامتياز.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع، وعلى موقع البنك المركزي المصري.

وعلى موقع البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى 19.27 جنيه للشراء و 19.40 جنيه للبيع، مقابل 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري إلى 21.41 جنيه للشراء و 21.54 جنيه للبيع، مقابل 21.44 جنيه للشراء و 21.57 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري عند 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري إلى 51.55 جنيه للشراء و 52.01 جنيه للبيع، مقابل 51.47 جنيه للشراء و 51.95 جنيه للبيع، أمس.

الجنيه يتصدر عملات الأسواق الناشئة

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.

في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.