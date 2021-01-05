شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تحصل على درع يوتيوب الفضي: أحلى بداية لـ2021 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت المطربة الشابة رنا سماحة على درع موقع يوتيوب الفضى، وذلك بعد وصول قناتها إلى 100 ألف متابع، وشاركت رنا جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام" فيديو لحظة مفاجئة زوجها الملحن سامر أبو طالب لها بوصول الدرع، وقالت في الفيديو :"مبسوطة اوي بالدرع ده هو بالنسبالي حاجة كبيرة هو مجهود وتعب سنين كتير"، كما علقت قائلة :"ودي أحلى بداية لـ 2021".



رنا سماحة

وكانت الفنانة رنا سماحة قد كشفت أنها ارتدت فستان زفافها خلال حضور حفل دير جيست لتسلم جائزة أفضل مطربة شابة لعام 2020، والتى حضرت له بصحبة زوجها الملحن سامر أبو طالب، ويعد هذا الظهور هو الأول لها بعد زواجها ، ونشرت فيديو من لحظة تسلمها الجائزة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"الجايزه اللى أجلت عشانها شهر العسل بتاعى".



رنا سماحة مع درع يوتيوب



رنا

وتابعت: "فخورة بالجايزه اللى باخدها بعد أول ألبوماتي اللي طلع بعد تعب ومجهود كبير.. الجايزه دي منكم وعشان كده هي غالية على قلبي وخصوصًا إنها من مهرجان شفاف ونزيه.. شكراً لثقتكم الغاليه وتصويتكم ليا يا غاليين.. أفضل مطربة شابة فى الشرق الأوسط لعام 2020".

وأضافت: "شكر خاص لوش السعد جوزي وروح قلبي اللي دايماً ساندني وفى ضهري وداعم ليا.. بحبك.. وطبعاً عايزه أبارك لكل النجوم والمبدعين المكرمين النهاردة.. وايوه الفستان ده هو فستان فرحي اللي كان مفروض ألبسه لوك تاني وملحقتش ألبسه في الفرح فلبسته في فرحي التاني النهارده".