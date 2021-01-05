شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز تنعى الياس الرحباني بفيديو مؤثر وحزين دون كلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة الكبيرة فيروز الموسيقار اللبناني الراحل الياس الرحباني بفيديو مؤثر عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، بعد وفاته من جراء إصابته فيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 83 عاما، ويظهر فى الفيدية لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".

وكانت أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة الموسيقار إلياس الرحبانى عن عمر ناهز الـ 83 عاما والموسيقار هو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصى ومنصور الرحبانى، وهو من مواليد عام 1938 في محافظة جبل لبنان .

يذكرأن إلياس الرحبانى هو موسيقي كبير عمل ملحنًا وموزعًا، وكاتبًا للأغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

و تعاون مع الفنانة اللبنانية فيروز في العديد من الأغاني الشهيرة، منها "يا لور حبك" و"الأوضة المنسية" و"معك" و"يا طير الوروار" و"بيني وبينك" و"جينا الدار" و"قتلوني عيونا السود" و"يا إخوان" و"منقول خلصنا" و"ياي ياي يا ناسيني" و"كان الزمان" و"سهر الليالي".



الياس

وشكل إلياس إلى جانب أخويه منصور وعاصي الرحباني والمطربة فيروز، ما يُوصف بالجيل الذهبي للتلفزيون والمسرح والموسيقى في لبنان.

وأحدث رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني ، حالة من الصدمة والحزن في الوسط الفني، فبادر موسيقيون ومطربون إلى نعيه، مذكرين بالبصمات الخالدة التي تركها في مساره الحافل على مدى عقود من الزمن.

وكتبت المطربة اللبنانية إليسا، في تغريدة على موقع "تويتر" أن لبنان بأكمله يخسر "ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم إلياس رحباني..فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة"، قائلة إنه لا يتكرر بموهبته وبفطرته وأعماله الخالدة".

وغردت النجمة نيكول سابا، عبر تويتر، قائلة: "شريط طويل مرق قدامي وذكريات حلوة أيام الاستوديو بالنقاش وتسجيلات أيام الفوركاتس و"يا ناسيني" و"كان الزمان وكان "ويا بو مرعي".. ذكريات مليانة مرح لأنك كنت بتحب البهجة، والضحكة ما كانت تفارق وجهك.. الله يرحمك يا أستاذ إلياس الرحباني وتكون نفسك بالسماء ويصبّر غسان وجاد ومدام نين".