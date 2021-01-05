شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: بقيت ماشية بترمومتر وفيتامين فى شنطتى علشان كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة نجلاء بدر لـ"الخليج 365"، أنها تتعايش مع انتشار فيروس كورونا وفى نفس الوقت الالتزام بتصوير أعمالها الفنية التي تشارك فيها بالوقت الحالي، مشيرة إلى أنها أصبحت تضع في حقيبتها طوال الوقت "ترمومتر" لقياس درجة حرارتها أولاً بأول وكذلك الفيتامينات وأيضًا الكحول.

وأوضحت نجلاء بدر أنها تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل "نسل الأغراب" مع المخرج محمد سامى وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تقدم شخصية صعيدية للمرة الأولى، مضيفة أنها تستعد لتصوير مشاهدها في مسلسل "بين السماء والأرض" مع المخرج ماندو العدل خلال الأيام المقبلة.



نجلاء بدر

مسلسل "نسل الأغراب" يشارك في بطولته مى عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق، أما "بين السماء والأرض" يشارك في بطولته هانى سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد بدير، يسرا اللوزى، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان.

يذكر أن نجلاء بدر يعرض لها حالياً مسلسل "لؤلؤ" مع مى عمر على قناة ON، وانتهت من تصوير فيلم "النهاردة يوم جميل" مع هنا شيحة وباسم سمرة وإخراج نيفين شلبى، وتشارك في بطولة فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز وعدد كبير من الفنانين، وفيلم "المحكمة" إخراج محمد أمين.