"أجرت عملية تجميل وتعرضت للتحرش وحققت حلم طلعت زكريا..حكايات هنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يحل اليوم الثلاثاء ٥ يناير، عيد ميلاد الفنانة هنا الزاهد، إذ أنها من مواليد ١٩٩٤، وتحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 27.

نرصد لكم حكايات هنا الزاهد، في التقرير التالي :

- هي ممثلة بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل" فرق توقيت".

- ظهرت في فيلمها الأول "خطة جيمي" في 2014، ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل "سك على إخواتك" الذي عرض على" إم بي سي مصر"، ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة.

- يطلق عليها الجمهور لقب "باربي العرب".

- تخوض هذا العام أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية بمسلسل "حلوة الدنيا سكر".

- كشفت هنا الزاهد، عن إجراءها عملية تجميل واحدة، في تصريحات تليفزيونية، قائلة: "هي عملية واحدة في مناخيري"، مؤكدة أنها لا تود تغيير أي شيء آخر في شكلها، وأنها تحب ملامحها كما هي.

- عن تشبيه الجمهور لها بالدمية "باربي"، قالت هنا الزاهد، إنه أمر لطيف لأن باربي مثال للجمال لدى الفتيات، ولكنها لا تحب هذا التشبيه لسبب واحد وهو أنها بالنهاية دمية ليس لها روح.

- تعرضت بعد زواجها من الفنان أحمد فهمي، إلى أزمة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى، وذلك أثناء قضائها شهر العسل، وكانت نتيجتها استئصال المرارة.

- كشفت عن تحقيقها حلم الفنان الراحل طلعت زكريا، بالتحضير لفيلم "ساشا" من تأليفه وفكرته، حيث قالت هنا، في تصريحات تليفزيونية: "ساشا من تأليف أبويا الله يرحمه، طلعت زكريا هو اللي مألفه وكاتب الفكرة بتاعته، كان نفسي أعمله من زمان، بقالي سنتين نفسي أعمله بس مكنش في فرصة، وأنا مبسوطة أوي بسبب كده".

- حصلت على جائزة مهرجان نجم العرب، كأحسن ممثلة عن فيلم "الغسالة".

- تخلصت هنا الزاهد، من رسومات الوشم "التاتو" التي رسمتها على أجزاء مختلفة من جسدها، وقررت إزالة التاتو المرسوم على كتفها وذراعها من خلال الخضوع لجلسات إزالة الوشم، ووجهت نصيحة للجمهور عبر حسابها على إنستجرام، وحذرت بعدم التسرع في اتخاذ قرار برسم التاتو حتى لا يندموا بعد ذلك مثلما حدث معها.

- تعرضت للتحرش اللفظي خلال قيادتها سيارتها، حيث استمعت النيابة لأقوال هنا الزاهد التي قررت أنها أثناء قيادتها سيارتها فوجئت بسيارة ربع نقل بجوارها بداخلها ٥ شباب يحاولون الاقتراب منها ويتحدثون بألفاظ مشينة؛ فحاولت الإسراع بسيارتها إلا أنهم لاحقوها وكانوا يضيقون الخناق عليها مع استمرار التلفظ بكلمات بذيئة، فأخرجت هاتفها المحمول؛ لتصويرهم، وعندما شاهدوها تصور أخفوا وجوههم، وفروا هاربين بالسيارة والتي لم تتمكن من تحديد أرقامها، وتم إخلاء سبيل ال ٥ عمال المتهمين في واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد بضمان مالي.

- دافعت عن زوجها الفنان أحمد فهمي في مشكلته مع شيكابالا لاعب الزمالك، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "بعيدا إن شهادتي فيه مجروحة لأن الناس هتقول بتقول الكلام ده عشان جوزها، أنا لا بفهم في الكورة و لا بتفرج عليها بس بشوف قد إيه الإنسان ده بيحب يكون عفوي وبينسى إنه ممثل وبيتعامل مع كل الناس بكل ذوق حتى في الشارع و في التصوير وفي كل مكان والناس اللي عرفاه عارفين ده كويس".

وأضافت : "أنا عارفة إن الناس بتفضل تقول لا ده ممثل مينفعش يقول رأيه، بس للأسف الإنسان ده بينسى وبيخسر من كتر ما هو اللي في قلبه على لسانه ومش بيحب ينافق ولا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي م ناس كتير بتعمل كده، لما بيكتب رأيه بيكتبه على أكونت فيسبوك اللي فيه صحابه زيه زي أي حد أهلاوي بس للأسف بتطلع أخبار بالكلام اللي بيقولوه، عموما أنا عايزة أقولك إنك قلبك طيب وعفوي بزيادة و بتقول اللي جواك من غير ما تحسبها عشان بتنسى إنك ممثل أصلا".

- تخوض دراما رمضان المقبل، بمسلسل "النمر" مع النجم محمد عادل إمام، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.