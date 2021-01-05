إصابة الفنانة السعودية وعد بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المطربة السعودية وعد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت وعد صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، وأرفقتها بتعليق : "الحمدلله على كل حال طلعت نتيجة فحص كورونا إيجابية".



وكانت ابنة الفنانة وعد قد أصيبت بفيروس كورونا في يوليو الماضي، وأعلنت الخبر عن حسابها على موقع "أنستقرام" وقتها قائلة: "حبيبتى بنتى جالها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها ادعو لها، يا حبيبتى يا حسنا يا قطعة من قلبى أستودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكى قادر يا كريم".





يذكر أن وعد تبلغ من العمر 43 عاما، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال المشاركة في الفيلم السعودي"موعد مع المجهول"إنتاج عام 1981

ونجحت وعد في إيصال صوتها الجميل للجمهور العربي، وأصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي وتميّزت بإنجازات فنيّة عديدة.

وقدّمت عدد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية، ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم".