سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021.. تراجع طفيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية 263 جنيها مقابل 265 جنيها الإثنين، وفق وسائل إعلام محلية.



في المقابل استقر سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع.

وقررت وزارة المالية في السودان، زيادة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات بنسبة 5% لتصل إلى 40% بدلا من 35%.

ومن المقرر إجازة الميزانية العامة للسودان لعام 2021، خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء اللذين يقومان باختصاص المجلس التشريعي حاليا.

وتواجه الموازنة الجديدة تحديات عدة، أبرزها تدهور سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وغلاء في الأسعار، وسط شح في الموارد.

سعر اليورو والإسترليني

وبلغ سعر اليورو الأوروبي في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) 320 جنيها، بينما جاء سعره الرسمي 67.37 جنيه للشراء و67.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان، 360 جنيها، فيما سجل 75.32 جنيه للشراء و75.69 جنيه للبيع، في المركزي السوداني.

سعر الريال والدرهم والدينار

وحقق سعر الريال السعودي بالسوق الموازية 70.50 جنيه مقابل 68 أمس ، و لدى بنك السودان المركزي بلغ 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 72 جنيها مقابل 70 أمس و السعر الرسمي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية 690 جنيها وفي بنك السودان المركزي بلغ 180.48 جنيه للشراء و181.38 جنيه للبيع.