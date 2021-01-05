شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقه 8 يتصدر مؤشرات البحث بجرعة رومانسية وإثارة درامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل لؤلؤ الحلقه 8 تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد عرض الحلقة على قناة ON، حيث تتصاعد أحداث المسلسل بوتيرة متسارعة منذ بداية عرضه، وما تتعرض له بطلة العمل مى عمر خلال الأحداث، حيث نشأت فى بيئة فقيرة وعاشت حياة صعبة منذ طفولتها ووضعت فى ملجأ للأيتام، والمعاناة التى عاشتها حتى وصلت إلى حلمها وأصبحت أهم وأشهر مطربة فى الوطن العربى.

وكانت أوضحت مى عمر أن مسلسل لؤلؤ ملىء بالأحداث سواء الرومانسية أو الدرامية أو المثيرة، لاسيما أن أغلب أحداث العمل مرتبطة بالأشخاص حول لؤلؤ ورحلة كفاحها، لافتة إلى أن نموذج "لؤلؤ" متواجد فى مجتمعنا، حيث لدينا سيدات بدأن من الصفر وبالمجهود والتعب والمشقة أصبحوا نماذج ناجحة ومتميزة فى المجتمعات العربية، ونموذج لؤلؤ ليس مرتبط بالفن فقط، بينما مرتبط بفكرة النجاح على جميع الأصعدة.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

مسلسل لؤلؤ بطولة مى عمر، وأحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى.

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