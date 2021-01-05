شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف إسماعيل: الدورة المقبلة للقومي للمسرح ستحمل عنوان المؤلف المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري عن أن الدورة المقبلة من المهرجان ستحمل عنوان "المؤلف المصري" وذلك من أجل دعم كتابة نصوص مصرية بأقلام كتاب مصريين من الشباب وأعلن ذلك خلال حفل ختام الدورة الـ 13 .

يذكر أن جوائز الدورة المقضية من المهرجان حصدها العرض المسرحي "أفراح القبة" منها جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز أول)، وجائزة أفضل مخرج والتي حصل عليها يوسف المنصور وجائزة أفضل ممثل دور أول رجال وحصل عليها الفنان عبد المنعم رياض وأفضل ممثلة دور ثاني حصلت عليها الفنانة ياسمين وافي، وغيرها من الجوائز.



يوسف اسماعيل

وفاز بجائزة افضل مؤلف صاعد وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير محمود محسن عن عرض" القاع" انتاج كلية الهندسة جامعة المنصورة وجائزة أفضل إخراج مسرحى: جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير فاز بها يوسف المنصور عن عرض " أفراح القبة " انتاج البيت الفني للمسرح وجائزة أفضل مخرج صاعد: جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير المخرج حسام سعيد عن عرض " المأوي " انتاج جامعة عين شمس ، أما جائزة أفضل ( دور أول) رجال فهي جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير فاز بها الفنان عبد المنعم رياض عن دوره في مسرحية " أفراح القبة "، وجائزة أفضل (دور ثان) رجال :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير وفاز بها مناصفة كل من : جورج اشرف عن " افراح القبة " ومحمد هاني عن عرض " الاسانسير " .

أما جائزة أفضل ممثل صاعد: جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وفاز بها مناصفة كل من : محمود شرف عن عرض " هلفجوت " وفادي رأفت عن عرض " ملهاة الحجاج " ، وجائزة أفضل ( دور أول) نساء : جائزة مالية قدرها ثلاثون الف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وفازت بها عايدة فهمي عن عرض " حريم النار " ، وجائزة أفضل (دور ثان) نساء :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير وفازت بها روان أحمد عن عرض " المأوي " .

وجائزة أفضل دراماتورج وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير فاز بها يوسف المنصور عن عرض " أفراح القبة " ، وجائزة أفضل دعاية مسرحية : جائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير حجبتها اللجنة لعدم اكتمال التقديم اليها .

أما جائزة الاشعار وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير فاز بها طارق علي عن مسرحية " المتفائل " ، كما منحت اللجنة جوائز خاصة لبعض الاجتهادات المتميزة والتى لم تحصل علي جوائز وفاز بها أسرة مسرحية " ملهاة الحجاج " والفنانة سهر الصايغ عن دورها في مسرحية " المتفائل "، واسرة مسرحية " الوردة والتاج " المعهد العالي للفنون المسرحية.

أما جوائز المقال النقدي والبحث النظري ، فتنقسم إلى: جائزة المقال النقدى التطبيقى على العروض المسرحية المعروف باسم الدكتور حسن عطية وفاز بها الناقد أحمد خميس صادق وقيمتها 5 آلاف جنيها، أما جائزة البحث النظري وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير والمعروفة باسم الدكتور فوزي فهمي فاز بها الناقد ابراهيم الحسيني .