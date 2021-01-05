بقيمة 10 مليارات دولار.. هدية بيزوس الهائلة في 2020

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 08:42 صباحاً - شهد عام 2020 العديد من الأزمات أبرزها تفشي جائحة كورونا ، بالإضافة للجهود التي بذلتها العديد من الجهات للمساهمة في مكافحة ظاهرة تغير المناخ .

قدم مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي، جيف بيزوس، وهو أغنى شخص في العالم أكبر مساهمة خيرية في عام 2020، وفقًا للقائمة السنوية لأهم التبرعات الصادرة عن موقع The Chronicle of Philanthropy، وهي هدية بقيمة 10 مليارات دولار تهدف إلى المساعدة في مكافحة تغير المناخ.

وبيزوس، الذي تقدر مجلة فوربس قيمة ثروته بنحو 188 مليار دولار، استخدم المساهمة لإطلاق صندوق بيزوس إيرث.

ودفع الصندوق، الذي يدعم المنظمات غير الربحية المتورطة في أزمة المناخ، 790 مليون دولار إلى 16 مجموعة حتى الآن، وفقًا لصحيفة كرونيكل.

وبصرف النظر عن هدية بيزوس الهائلة، فإن إجمالي التبرعات العشرة الكبرى في العام الماضي كانت الأدنى منذ عام 2011، حتى مع زيادة ثروات العديد من المليارديرات بشكل كبير في سوق الأوراق المالية حيث قفزت أسهم التكنولوجيا على وجه الخصوص العام الماضي.

وفقًا لميول “الأميركيين اليساريين من أجل العدالة الضريبية” ومعهد دراسات السياسة، فإنه من 18 مارس حتى 7 ديسمبر 2020، ارتفعت ثروة بيزوس بنسبة 63 في المئة، من 113 مليار دولار إلى 184 مليار دولار، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

وقام فيل نايت، صاحب شركة “نايكي” للألبسة الرياضية بتقديم ثاني وثالث أكبر تبرعات العام الماضي وفقًا لصحيفة كرونيكل، بزيادة ثروته بنحو 77 في المئة خلال الفترة نفسها من مارس إلى ديسمبر.

وقدم نايت وزوجته أكثر من 900 مليون دولار لمؤسسة نايت و300 مليون دولار لجامعة أوريغون.

من جهته، أهدى فريد كومر، مؤسس شركة البناء HBE Corporation، وزوجته، 300 مليون دولار لإنشاء مؤسسة لدعم البرامج في جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا.

أما رابع أكبر تبرع في قائمة كونيكل، قدمه مؤسس شركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ وزوجته، بريسيلا تشان، وهي هدية بقيمة 250 مليون دولار لمركز التكنولوجيا والحياة المدنية، الذي عمل على قضايا أمن التصويت في انتخابات 2020.

وقد تضاعفت ثروة زوكربيرغ تقريبا لتبلغ إلى 105 مليار دولار، في الفترة من مارس إلى ديسمبر، وفقًا لمنظمة “أميركيون من أجل العدالة الضريبية” ومعهد الدراسات السياسية، لكنه تعرض لانتقادات واسعة وتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس بسبب تعامل شركته مع المعلومات المضللة في الفترة السابقة لانتخابات 2020 الرئاسية.

وجاء في المركز الخامس، آرثر بلانك، الشريك المؤسس لـ Home Depot، الذي قدم 200 مليون دولار من خلال مؤسسته لرعاية الأطفال في أتلانتا لبناء مستشفى جديد.

واحتل بيزوس وعائلة زوكربيرغ المركزين التاليين في قائمة العشرة الأوائل في العام الماضي، بتبرعات بقيمة 100 مليون دولار.

بيزوس تبرع لبنوك الطعام في جميع أنحاء البلاد وعائلة زوكربيرغ للمجموعة الأمنية الانتخابية.

وتلاهم ستيفن روس، مؤسس شركة العقارات.