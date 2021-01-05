شكرا لقرائتكم بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بفيديو مؤثر وعبر صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، نعت الفنانة اللبنانية، فيروز، الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني، بعدما سمعت بنبأ وفاته، الاثنين.

ونشرت فيروز، الفيديو، الذي تظهر لقطات فيه الراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".

فيما لاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من رواد الموقع الأزرق، الذين بدورهم كتبوا عبارات رثاء تتحدث عن الراحل.

يشار إلى أن الموت كان قد غيّب الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، الاثنين، إذ توفي عن عمر 83 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

فيما سارع فنانون عرب بنعي الموسيقار الراحل.

والراحل إلياس الرحباني من مواليد عام 1938، وهو موسيقي وملحن وموزع وقائد أوركسترا، وكاتب أغانٍ، والشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.