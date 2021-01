شكرا لقرائتكم خبر عن Wonder Woman 1984 يحقق 5.5 مليون دولار في أول عطلة بـ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "Wonder Woman 1984" إيرادات 5.5 مليون دولار خلال عطلة رأس السنة الجديدة، كما حصد 10.1 مليون دولار أخرى بالأسواق الخارجية ، ليصل إجمالي إيراداته حول العالم 118.5 مليون دولار.

وكشفت شركةWarner Bros. Pictures، عن دقيقة تشويقية جديدة لـ فيلم Wonder Woman 1984، الذى يدور حول تقدم سريعًا إلى الثمانينيات حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.