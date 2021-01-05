شكرا لقرائتكم خبر عن هانى حسن الأسمر بعد طرح "جرح المحبوب": "اللى جاى أحلى ومفاجآت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب هانى حسن الأسمر عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب طرح أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "جرح المحبوب"، وهى من كلمات محمد حنفى جاد وألحان سيد الشاعر وتوزيع أمير طاحون.

وقال المطرب هانى حسن الأسمر لـ"الخليج 365" إن ردود الأفعال التى تلقاها فاقت توقعاته داخل الوسط الفني وخارجه، مضيفا أنه قدم أغنية مختلفة وهو مايعتاد عليه في أعماله مشددا على حرصه على التجديد والإختلاف مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سوف يقدم عددا من المفاجآت.

ويقول مطلع الأغنية: "قلبى يعينى انجرح بقى عبرة القلوب بعد ماكان الفرح صبح الحنان مقلوب، قلبى ياعينى ياعينى انجرح".

وعرض لهانى حسن الأسمر مؤخرا مسلسل "ولاد إمبابة" في موسم رمضان الماضى من بطولة سعد الصغير ومصطفى أبو سريع، كما عرض له أيضا مسرحية "عربى منظرة" وحقق نجاحا كبيرا من خلال الشخصية الذى قدمها ضمن أحداث العمل، الذى ضم عددا كبيرا من الفنانين منهم سامح حسين، وسليمان عيد، إيمان السيد، طاهر أبو ليلة، الفنانة القديرة نادية شكرى، أحمد الحلوانى، طارق جلال، إيمى طلعت زكريا، شهد يسري، من إخراج هشام عطوة، تأليف طارق رمضان، ديكور وملابس وائل عبدالله، ألحان محمد مصطفى.