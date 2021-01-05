عمر طاهر يحتفل بمرور ١٤ عاما على أغنية جمعته برامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الكاتب عمر طاهر، على الإحتفال بمرور ١٤ عاما على أغنية "حبيبي الأولاني" التي جمعته بالفنان رامي صبري.

وكتب طاهر، عبر حسابه على تويتر: "‏ممكن أنسى اسمي..أنسى الناس.. أنسى أعيش.. بس أول مرة أحب مابتتنسيش.. ١٤ سنة على أول أغنية أكتبها لحن وغناء رامي صبري وتوزيع طارق توكل".

وكان طاهر قد أعرب عن سعادته بالاستقبال الكبير من جمهوره لديوانه السادس، والذي يحمل اسم "الصغرى 7″، والذي يتكون من عدد من أبيات الشعر بالعامية المصرية، و يعبر عن مشاهد من حياة الشعب المصري، لافتا إلى أن الديوان الجديد هو الكتاب الصوتي الثاني الذي يصدر له، مشيرا إلى أنه يستكمل في هذا الديوان تجربته المهتمة بشعر العامية، واستكشاف الحياة اليومية.