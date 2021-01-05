"هجروا الأحبّا الحَارة".. فيروز تنعي إلياس الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نعت الفنانة اللبنانية فيروز الموسيقار الراحل إلياس الرحباني بعد وفاته من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن عمر يناهز 83 عاما.

وشاركت فيروز، فيديو عبر صفحتها الرسمية يظهر الراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".

وينتمي الراحل إلى عائلة الرحباني، وهو شقيق الراحلين منصور وعاصي الرحباني.

إلياس الرحباني من مواليد 1938 في محافظة جبل لبنان، وشكل إلى جانب أخويه منصور وعاصي الرحباني والمطربة فيروز، ما يُوصف بالجيل الذهبي للتلفزيون والمسرح والموسيقى في لبنان، فمزج بين التلحين والتوزيع وكتابة الأغاني، كما كان قائد أوركسترا.