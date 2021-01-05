محمد الفلاح - 3 نجوم يجسدون بطولات شهداء الشرطة.. كواليس مسلسل الاختيار 2

الثلاثاء 5 يناير 2021

كشف المخرج المصري بيتر ميمي كواليس مسلسه الجديد "الاختيار 2"، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني.



وقال ميمي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إن المسلسل يضم 3 نجوم هم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار.

وأضاف أن العمل يتم إنتاجه بميزانية ضخمة لتقديم محتوى وطني للتوعية.

وتابع أن المسلسل يضم العديد من الأدوار النسائية أبرزهن إنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وبشرى.

وأشار إلى أن العمل يتناول الكثير من الحكايات المعاصرة والتي وقعت خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن أحداث المسلسل تبدأ عام 2012 من زاوية مختلفة لم يرها الجمهور من قبل، إذ يتناول قصص شهداء الشرطة في الفترة من 2013 حتى 2020.

وأكد أن مسلسل "الاختيار 2" يقدم توعية كبيرة للشعب المصري وللأجيال القادمة، مشيرا إلى أن مشاهد المعارك التي يتضمنها العمل أضخم من تلك التي ظهرت في الجزء الأول من "الاختيار".

وختم بيتر ميمي تصريحاته قائلا إن أحداث المسلسل تتضمن عددا كبيرا من مشاهد المظاهرات الضخمة، وكان من الصعب تنفيذ هذه المظاهرات والتجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا "لكني أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهد التجمعات".

وتناول الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، الذي عُرِض في رمضان الماضي، قصة حياة أسطورة الصاعقة المصرية العقيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏وحقق نجاحا كبيرا جدا وقت عرضه.