شكرا لقرائتكم خبر عن Soul يحقق ضعف إيراداته في الأسبوع الثاني بـ13.8 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فيلم فيلم "Soul" من Disney / Pixar جذب الانتباه بإيرادات بلغت 13.8 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية له، أي أكثر من ضعف إيراداته في الأسبوع الأول من عرضه في الكريسماس البالغ 5.5 مليون دولار، بفضل الحديث الإشادات التي حصل عليها الفيلم رغم عرضه في دور العرض الصينية فقط بجانب عرضه علي ديزني بلس.

والفيلم يعرض علي منصة ديزني بلس Disney+في ظل جائحة كورونا، حيث طرحت ديزني فيلم الرسوم المتحركة Soul إلكترونيًا، مع قرار عدم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية الأمريكية بسبب بدأ الموجة الثانية من الفيروس.

وغامرت ديزنى من قبل وطرحت فيلم mulan علي ديزني بلس Disney+، وبدور العرض الصينية فقط، لكن الفيلم لم يحقق الإيرادات المنتظره منه، حيث حقق اجمالي إيرادات 66,800 مليون دولار.

وينتمى Soul لنوعية أفلام الأنيمشن، وهو بطولة أصوات تينا فاى، جيمى فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم يتعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده.