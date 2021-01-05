شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تأجيل لقاء أبطال مسلسل لؤلؤ مع الإعلامية لميس الحديدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لميس الحديدي

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، إن برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه على قناة on من السبت لـ الثلاثاء، أجازة بسبب تعقيم الأستوديو.

وقالت لميس الحديدى، "إحنا نستأذنكم لأن عندنا يومين هنعقم فيهم الأستوديو والأجهزة، هنرجع لكم بعد التعقيم".

وكان من المفترض أن يكون هناك لقاء مع أبطال مسلسل لؤلؤ، لكنه تم تأجيله بعدما قررت الإدارة تعقيم الأستوديو لحماية العاملين وبعدها العودة لاستكمال البرنامج".

نجوم المسلسل

مسلسل لؤلؤ

وكان النجم النجم أحمد زاهر كشف خلال الندوة الصحفية التي أقامها الخليج 365 لتكريمه، حقيقة ما أشيع حول أن مسلسل لؤلؤ هو قصة حياة النجمة شيرين عبد الوهاب، قائلا: اللي اتقال عن أن مسلسل لؤلؤ قصة حياة شيرين عبد الوهاب أي كلام ومش حقيقي الناس بتألف بتخمن وبتتوقع ومحدش استنى يشوف المسلسل هي شيرين كانت في ملجأ دي قصة صعود مطربة وبس"..

لميس الحديدى

مسلسل لؤلؤ من بطولة، مى عمر كل من، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.