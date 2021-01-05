شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محارب كوميديان في "إسعاف يونس" وتاجر مخدرات بـ"جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان أحمد محارب، الشهير بـ"دوجلاس"، دورين مختلفين تمامًا في عملين مختلفين ففي مسلسل "إسعاف يونس" إخراج معتز التوني يقدم الشكل الكوميدي من خلال شخصية "ماجيك" العبقري وهو صاحب فكرة "ابلكيشن" إسعاف يونس ، أما في مسلسل "جمال الحريم" إنتاج سينرجي وإخراج منال الصيفي وأقدم خلاله شخصية "سيد" شاب من منطقة شعبية يتاجر في المخدرات.



احمد محارب الشهير بدوجلاس

مسلسل "جمال الحريم" يحقق نسب مشاهدة عالية على قناة DMCويتصدر تريند "جوجل" عقب انتهاء كل حلقة، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل يذاع على قناة DMC وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث.