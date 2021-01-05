الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تشكيل فريق الأهلي أمام فريق سونيديب، بدوري أبطال أفريقيا.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "يجب إراحة أيمن أشرف ومعلول وحمدي فتحي وديانج وشريف ووليد وتجهيز الباقيين من خلال هذه المباراة".
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها السابعة مساء غدٍ باستاد الأهلى والسلام في إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي للمباراة، كالتالي:" علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي قٔفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق".