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الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تشكيل فريق الأهلي أمام فريق سونيديب، بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "‏يجب إراحة أيمن أشرف ومعلول وحمدي فتحي وديانج وشريف ووليد وتجهيز الباقيين من خلال هذه المباراة".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب المقرر لها السابعة مساء غدٍ باستاد الأهلى والسلام في إياب دور الـ32 ‏بدورى أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة، كالتالي:" علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي قٔفشة ‏وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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