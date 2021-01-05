الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تشكيل فريق الأهلي أمام فريق سونيديب، بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "‏يجب إراحة أيمن أشرف ومعلول وحمدي فتحي وديانج وشريف ووليد وتجهيز الباقيين من خلال هذه المباراة".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب المقرر لها السابعة مساء غدٍ باستاد الأهلى والسلام في إياب دور الـ32 ‏بدورى أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة، كالتالي:" علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي قٔفشة ‏وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق".