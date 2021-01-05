"الضحكة ما كانت تفارق وجهك".. نيكول سابا تنعى إلياس الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة نيكول سابا، الموسيقار الكبير إلياس الرحباني، الذي وافته المنية أمس الإثنين ٤ يناير ٢٠٢١.

وكتبت سابا، عبر حسابها على تويتر: "‏شريط طويل مر قدامي وذكريات حلوة.. أيام الاستديو بالنقاش وتسجيلات أيام الفوركاتس و"يا ناسيني" و "كان الزمان وكان " ويا بو مرعي"..ذكريات مليانة مرح لأنك كنت بتحب البهجة، والضحكة ما كانت تفارق وجهك".

وأضافت: "الله يرحمك يا أستاذ ‎إلياس الرحباني، وتكون نفسك بالسماء، ويصبّر غسان وجاد ومدام نينا".

وتوفّي الموسيقار الكبير إلياس الرحباني، عن عمر يناهز الـ 83 عاماً.

إلياس الرحباني من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.