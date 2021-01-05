"في عز الضهر".. تعرف على سبب قدوم مينا مسعود إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشال:

وصل النجم العالمي مينا مسعود إلى القاهرة، قادمًا من دبي وكان بصحبته مدير أعماله جورج شحاته وجون طلعت عضو مجلس النواب.

ويستعد "مينا" لوضع اللمسات الأخيرة، استعددا لتصوير أول أعماله المصرية "في عز الضهر"، بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر بدأت سبتمبر الماضي، قبل إتمام التعاقد، وفق تصريحات مدير أعماله.

وأضاف "جورج شحاته"، أن مينا تلقى العديد من العروض عقب فيلمه "علاء الدين"، وكان من أمنياته المشاركة في عمل مصري.

قصة فيلم "في عز الظهر"

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الترويجي المبدئي لفيلم "في عز الظهر"، حيث ظهر رجل بظهره يمر من نفق ضيق ليخرج إلى شعاع نور في نهاية تلك النفق الذى يمتزج بالعمارات الشاهقة.

ويجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب.

ويشارك في بطولته كل من مينا مسعود، وهنا الزاهد، ومحمود حجازي، ومحمد عز، ومحمد علي رزق، وميرنا نور الدين.

ومن اللافت أن الفيلم هو التجربة الكتابية الأولى للمؤلف كريم سرور، وهو ممثل وله عدة أعمال درامية، آخرها مسلسل "القاهرة كابول".

مينا مسعود في هوليوود.. كوميديا بطعم مختلف

"لقد كبرت وأنا اشاهد أفلام الكوميديا المصرية لكبار الفنانين المصريين مثل إسماعيل ياسين وعادل إمام"، وأضاف في حواره مع شبكة "بي بي سي"، أن طريقتهم في الكوميديا تختلف عن الكوميديا في هوليوود، وامتاعهم للجمهور يعتمد على لغة الجسد وتعبيرات الوجه إضافة للكلمات، بخلاف الممثلين في هوليوود، وهو ما يجعله يقدم الكوميديا "بطعم مختلف"، كما تعلم من السينما المصرية.

وأكد أنه كان مقدراً حجم المسؤولية، فقد تم اختياره بعد اختبار 2000 ممثل تقريبًا.

وأوضح أنه تم اختياره لأنه يستطيع الغناء والتمثيل في نفس الوقت، إضافة إلى أنه أدى أدواراً كوميدية من قبل، فكان واثقاً في قدراته.

وتابع: تعلمت من تجربة فيلم علاء الدين، التركيز على أكثر من دور في نفس الوقت مثل الرقص والتمثيل والغناء والحركات البهلوانية، وكان يعمل 15 ساعة يوميًا.

جني علاء الدين ينقذ دينزني

وحقق فيلم علاء الدين أيرادات تخطت حاجز المليار دولار أمريكي على مستوى العالم، وتحققت توقعات "مينا مسعود"، حيث كان يمازح جاي ريتشي مخرج الفيلم بأن علاء الدين سوف يتخطى حاجز المليار دولار في شباك التذاكر.

وأنقذ "علاء الدين"، شركة ديزني من الاحباط بعد عام تقريبا من طرح فيلم "سولو: قصة من حرب النجوم"، الذي لم يتخطى حاجز الـ 350 مليون دولار.

وفاق فيلم علاء الدين توقعات معظم النقاد، وقالت الإندبندنت: "إن فكرة إعادة تقديم عمل ناجح قديم، التي كانت تثير السخرية،

انقلبتْ عملًا مبهرًا عبر الآداء المميز والموسيقى اللافتة والجهود الذكية الخاصة".

هجرته من مصر

هاجرت أسرة مينا مسعود من القاهرة إلى كندا، وهو في سن الثالث فقط من عمره، لكنه يتحدث اللغة المصرية بشكل جيد، ويعتبر التراث المصري ملهماً بالنسبة له.

وشارك مينا في مبادرة وزارة الخارجية المصرية "تحدث المصرية" و هي حملة هدفها حماية الهوية العربية للمغتربين للمصرين.

أعمال مينا مسعود.

ومن أعمال مينا مسعود مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin".

وطرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan"، وترشح به لجائزة GoodreadsChoice، وفق صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".