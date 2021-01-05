شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء يتزوج أمانى كمال فى الحلقات المقبلة من مسلسل "الدايرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد علاء في مسلسل "الدايرة" للنجم أحمد صلاح حسنى، والذي ينتمي إلى نوعية الأعمال 45 حلقه، ويتزوج محمد علاء من الفنانة أمانى كمال خلال الحلقات المقبلة من المسلسل، الذى انطلقت حلقاته الأولى أمس السبت على قناة الحياة الفضائية، حيث طرحت القناة البرومو الرسمي للعمل والذي كشف عن اعتماد الأحداث على العلاقات المتشابكة في إطار تشويقى.

وفى سياق متصل يصور مخرج العمل أحمد سمير فرج المشاهد الأخيرة من المسلسل، حيث يتبقى أقل من أسبوع فقط على الانتهاء من العمل بالكامل، ويستكمل بعد ذلك عمليات المونتاج والمكساج قبل تسليمه للشركة المنتجة بالتزامن مع عرض الحلقات على قناة الحياة.

مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويكرر أحمد صلاح تعاونه مع المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطى للمرة الثانية بعدما قدموا مسلسل "ختم النمر" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته نسرين طافش وميرهان حسين وإسلام جمال وعفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، وتميم عبده.

من ناحية أخرى، يشارك محمد علاء في فيلم "قمر 14" ومن المتوقع عرضه قريبًا بدور العرض السينمائي والذي تدور أحداثه في إطار رومانسى ويضم 5 خطوط درامية ولكل خط حكاية مختلفه عن الأخرى ويقدم بطولتها عدد من النجوم.

وتأتى قائمة أبطال الحكايات كالتالى: الحكاية الأولى: غادة عادل، عارفة عبد الرسول، محمد مهران، والثانية: أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد جمعة، والثالثة: أحمد مالك، بيومى فؤاد، مى الغيطى، والرابعة: دينا الشربينى، أحمد الفيشاوى، محمد علاء، ليلى عز العرب، والخامسة: خالد النبوى، شيرين رضا وهو من إنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.