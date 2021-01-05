شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: منيو محمد سامى هزار مفيش مخرج هياخد على تعديل الجملة فلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد زاهر، خلال الندوة التي أقامها قسم الفن باليوم السابع لتكريمه عن مشواره الفنى، إن "منيو" تسعيرة المخرج محمد سامى الذي نشره علي حسابه ما هو إلا هزار، معلقًا: "ده إفيه وهزار ومش حقيقي محمد سامى بيهزر وواضحة قوى إنه هزار، فيه مخرج هياخد علي تعديل الجملة فلوس؟، الناس خدت الموضوع جد".

وفي سياق متصل يعرض حاليًا للفنان أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ" والذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تصدر تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضًا تريند محرك البحث جوجل.