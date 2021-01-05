شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يشوق جمهوره لأغنية الجديدة "على فينك يا حبيبى".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أحدث ظهور للكينج محمد منير، شارك الموزع الموسيقى أمير محروس، عبر حسابه بموقع انستجرام "فيديو" بصحبة الكينج محمد منير من الأستديو خلال تسجيل أغنية "على فينك يا حبيبى"، والتي ستطرح قريبا وتعتبر الأغنية الثانية من ألبوم باب الجمال.

وكتب أمير محروس، عبر حسابه بموقع انستجرام:" إهداء من الكينج محمد منير لـجمهوره العظيم و أغنية جديدة 2021 فينك يا حبيبي خلال ساعات توزيع موسيقي أمير محروس".









وقال الموزع الموسيقى أمير محروس من خلال الفيديو:"النهاردة الكينج محمد منير صب غضبه.. على فينك يا حبيبى.. يدومها عليك نعمة صحة ويامنير فوق رأس فن مصر.. غضب الفراعنة نزل على فينك يا حبييى".

وكان الكينج محمد منير، طرح أغنيته الجديدة "باب الجمال"، عبر يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس، حيث أعلن ذلك عبر حسابه على الفيس.

‎ويحتوى الألبوم أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.