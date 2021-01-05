عبير صبري ومحمد رمضان ورياض الخولي في كواليس مسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت الفنانة عبير صبري، في كواليس تصوير مسلسل "موسى" بصحبة الفنان محمد رمضان ورياض الخولي

ونشرت "عبير" صورة تجمعها بأبطال العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "موسى.. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله، النجم محمد رمضان والأستاذ الكبير رياض الخولي.. تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج العالمي محمد سلامة وإنتاج سينرجي".

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.