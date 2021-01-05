"صنع موسيقى هذا الوطن".. مايا دياب تنعى إلياس الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة مايا دياب، الموسيقار الكبير إلياس الرحباني، الذي وافته المنية اليوم الإثنين ٤ يناير ٢٠٢١.

وكتبت مايا، عبر حسابها على تويتر: "‏العالم كله اليوم زعل على رحيل ‎إلياس الرحباني المبدع الذي ترك بصماته بكل أرجاء الوطن وصنع موسيقى هذا الوطن وأكثر .. إنما أنا أضيف على إبداعك وألحانك شعوري تجاهك كأب وكرجل كان يعطيني كل ما اجتمعت فيه كل الإيجابية والنصائح والضحكة اللي ما بتفارق وجهك بعمرها".

وتوفّي الفنان الموسيقار إلياس الرحباني أمس عن عمر يناهز الـ 83 عاماً.

إلياس الرحباني من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.