"لن أنسى استضافته لي بمنزله ببيروت".. هاني رمزي ينعى إلياس الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
نعى الفنان هاني رمزي، الموسيقار الكبير إلياس الرحباني، الذي وافته المنية أمس الإثنين ٤ يناير ٢٠٢١.
وكتب رمزي، عبر حسابه على إنستجرام: "الله يرحم الموسيقار الكبير إلياس الرحباني.. لن أنسى إستضافته لي بمنزله ببيروت والحديث معه ومع السيدة فيروز ومساعدته لي في فيلم ( أسد وأربع قطط)، وقد تم تسجيل الأغاني والموسيقى التصويرية بالأستوديو الخاص به.. مع السلامة يا فنان يا عظيم إلياس رحباني".
وتوفّي الموسيقار الكبير إلياس الرحباني، عن عمر يناهز الـ 83 عاماً.
إلياس الرحباني من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.