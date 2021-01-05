"لن أنسى استضافته لي بمنزله ببيروت".. هاني رمزي ينعى إلياس الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان هاني رمزي، الموسيقار الكبير إلياس الرحباني، الذي وافته المنية أمس الإثنين ٤ يناير ٢٠٢١.

وكتب رمزي، عبر حسابه على إنستجرام: "‏الله يرحم الموسيقار الكبير إلياس الرحباني.. لن أنسى إستضافته لي بمنزله ببيروت والحديث معه ومع السيدة فيروز ومساعدته لي في فيلم ( أسد وأربع قطط)، وقد تم تسجيل الأغاني والموسيقى التصويرية بالأستوديو الخاص به.. مع السلامة يا فنان يا عظيم ‎إلياس رحباني".

وتوفّي الموسيقار الكبير إلياس الرحباني، عن عمر يناهز الـ 83 عاماً.

إلياس الرحباني من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.