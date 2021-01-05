رانيا يوسف تُثير الجدل مجددًا.. لا تؤمن بفرضية الحجاب

محمد الفلاح - رانيا يوسف تثير الجدل مجددا.. لا تؤمن بفرضية الحجاب

الثلاثاء 5 يناير 2021

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل، الإثنين، بعد تداول مقطع فيديو تتحدث فيه عن فرضية الحجاب.



ورداً على سؤال للمذيع نزار فارس في برنامج "الفارس" على قناة "الرشيد" العراقية، عما إذا كانت تفكر في ارتداء الحجاب، قالت رانيا يوسف: "يا ساتر!".

وتساءلت: "ليه ألبس الحجاب، الطرحة هتزود مني إيه، هو أنا كده مش مستورة، شايفني لابسة مايوه؟. أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى".

وأضافت: "من امتى كنا محجبين؟"، ليرد المذيع نزار فارس "من 1400 سنة كنا محجبين".

وتابعت: "احنا المصريين مكناش محجبين، الحجاب اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر التسعينيات. زوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبات. ونشاهد ذلك في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود".

وعاد المذيع لسؤالها مباشرة "ما تؤمنين إنه فرض؟"، لترد رانيا "لأ.. وإلا كان اتفرض علينا من 1450 سنة.. على المسلمين أجمعين".

وتتعمد رانيا يوسف في السنوات الأخيرة إثارة الجدل بالظهور بفساتين جريئة خلال المهرجانات الفنية، وكان آخر ظهور لافت لها خلال مهرجان الجونة السينمائي، إذ ظهرت بفستان جريء، وظهرت بجوارها ابنتها مرتدية "فستان البطانة" الشهير الذي أحدث أزمة في مهرجان القاهرة العام الماضي.

شاهد الفيديو من هنا..