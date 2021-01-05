شكرا لقرائتكم رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني بعد إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الموسيقار اللبناني، ​إلياس الرحباني، الاثنين، عن عمر ناهز الـ83 عاماً، بعد إصابته بكوفيد 19 منذ حوالي أسبوع.

وينتمي الراحل إلى عائلة فنية عريقة طبعت تاريخ الموسيقى والمسرح في لبنان، وهو شقيق الراحلين منصور وعاصي الرحباني.

وهو متزوج من نينا ولديه ولدان غسان وجاد الرحباني.

ونعى عدد من الفنانين الموسيقار على مواقع التواصل، ومن بينهم كارول سماحة، التي تعاونت مع الرحابنة في أعمال مسرحية سابقة.

"كبير من بلادي"

وكتبت في تغريدة على حسابها بتويتر: "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني.. وداعا إلياس الرحباني. شكرا لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان. أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان".

لحن أكثر من 2500 أغنية

يشار إلى أن إلياس الرحباني موسيقي ملحن وموزع، وكاتب أغانٍ، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية.

كما ألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلماً منها أفلام مصرية، وأيضا مسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

أما أولى ألحانه فكانت "موزاييك الشرق" عام 1972، و"يللي مش عارف اسمك" لسمير حنا و"أوضة منسية" لفيروز و"شفتو بالقناطر" لصباح و"قتلوني عيونا السود" و"يا قمر الدار" لوديع الصافي​، و"لا تهزي كبوش التوتي" لملحم بركات​ و"عم بحلمك يا حلم يا لبنان" لماجدة الرومي​.

ولعل من أجمل أغانيه المحفورة في ذاكرة اللنانيين أجمع "​حنا السكران​"، التي غنتها فيروز، وبعدها ملحم بركات، وأغنيتا "طير الوروار" و"كان عنا طاحون" لفيروز أيضا، فضلا عن أغنية الديو الشهيرة "يا بو مرعي" لوديع الصافي و​جورجيت صايغ​، و"10 11 12" لملحم بركات.