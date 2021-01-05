شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار ناعيا إلياس رحبانى: رحيله خسارة للوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب اللبنانى وائل جسار: إن رحيل الموسيقار إلياس رحبانى يعتبر خسارة كبيرة للكل الوطن العربى وليس للبنان فقط، مشيرا إلى أن يوم رحيله يوم حزين للغاية.

وتابع جسار خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم أن لبنان فقد قامة وقامة كبيرة برحيلة والذى قام بالتلحين لعمالقة الغناء والتى تظل أعماله باقية إلى الابد ووصفة بأنه اخر أعمدة العمالقة.

من جانب آخر كان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد نعى الموسيقار البارز الراحل إلياس الرحباني، واصفا إياه بـ "آخر عمالقة العائلة الرحبانية التى كتبت مع الشقيقين عاصى ومنصور التاريخ قبل أن يحصل، وكانت المدماك الأساسى فى بناء مجد لبنان الفنى لحنا وروعة جمال".

وقال الرئيس عون: "كان الصديق الفنان الراحل سيّد المطالع فى الشعر كما فى اللحن، زاوج بين الروح الشرقية والتقنيات الغربية، فأبدع فى الاثنين وكرّمه الشرق بكباره وتميّز به الغرب بلغاته، فأهداه الجوائز متباهيا بغنى عطاء لا محدود".

وأضاف: "اليوم، لم يغب عنّا بل انتقل من تراب لبنان ليعانق أبدية وطن ما رآه إلا وطن الجمال والحق، وما غنّاه إلا حلما. ستبقى موسيقى وأغانى الراحل الكبير شاهدة على أن الفن الأصيل وحده ينتصر على الموت على ما كان يردده دائما".