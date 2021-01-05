شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيا وايلد تعوض انفصالها فى 2020 بالدخول فى علاقة جديدة مع هارى ستايلز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد قررت الدخول سريعا في علاقة جديدة، وذلك بعد انفصالها العام الماضى، بعد 10 سنوات ما بين الخطوبة والزواج مع جيسون سوديكيس، إلا أنها مؤخراً ووفقاً لموقع الديلى ميل بدأت علاقتها مع الممثل هارى ستايلز تتخذ منحنى آخر بعدما رصدهما بالقرب من منزله بعد تصوير مشهد بفيلمها الجديد "Don't worry darling" الذى يجمعهما معاً حيث تلعب فيه دور المخرجة فى حين يلعب المغنى الشهير بطولة العمل.



اوليفيا وهارى من ناحية أخرى يبدو أن أوليفيا وايلد باتت سعيدة أكثر بمجال الإخراج بعد أعوام من اقتصار نجوميتها على التمثيل، قبل أن تتحول إلى مخرجة في فيلم Booksmart العام الماضى، ثم تعاقدت على فيلم جديد بعدما شهد أول أفلامها كمخرجة ردود فعل إيجابية، حيث ظهرت مؤخراً خلال أكثر من صورة نشرها موقع الديلى ميل أثناء توليها إخراج فيلم don't worry darling.

هارى واوليفيا خلال التصوير اوليفيا التي قامت ببطولة العديد من الأفلام بدا خلال الكواليس التزامها بصورة كبيرة خلال الإجراءات الاحترازية، حيث لم تتخل عن كمامتها، كما التزمت بالتباعد الاجتماعى بصورة كبيرة، ولم تتخل عنه إلا فى أضيق الحدود.



هارى واوليفيا

وبدت النجمة أوليفيا وايلد ملتزمة بصورة كبيرة بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا مؤخراً فى وقت سابق أيضاً أثناء سيرها فى شوارع لوس أنجلوس، وفقًا لما نشره موقع ديلي ميل، حيث ظهرت وهى ترتدى الكمامة، مثلما ظهر خلال صور التقطتها عدسات مصورى الباباراتزى.

كما تميزت وايلد مؤخراً أثناء حملها جيتار على ظهرها كشفت به عن حبها للموسيقى تلك الفترة تحديداً التي تحاول أن تعوض بها انفصالها عن خطيبها الشهر الماضى، مثلما ذكر موقع ديلي ميل.

كما لا يقتصر الأمر على الموسيقى فحسب، وإنما كشفت فى وقت سابق عن عشقها لهواية أخرى من ضمن هواياتها العديدة، ممثلة في ركوب الخيل، حيث نشر موقع ديلى ميل عدة صور لها اثناء ركوبها على حصان، وهى ترتدى كمامتها.