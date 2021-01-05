شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليمان يعلق على تصدر شخصيته "هانى" التريند بعد 3 أعوام من عرض "هذا المساء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم مرور أكثر من 3 أعوام على طرحه، إلا أن مسلسل "هذا المساء" عاد لتصدر التريند بفضل مشهد الذى عرف على السوشيال ميديا باسم "ده هانى" والذى دار ما بين أروى جودة بالإضافة إلى الفنان إياد نصار والفنان محمد سليمان الذى لعب شخصية "هانى"، والذى علق بدوره على تصدر المسلسل التريند بصورة كبيرة والحديث عن المشهد تحديدا.

وحينما كتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "يا ترى المسلسل أول مرة يتذاع ولا أول مرة يتشاف؟ ويا ترى إحنا بنتفرج على الأفلام والمسلسلات العربي والأمريكاني ومن كل بلاد العالم علشان نقلد اللي بنشوفه ولا علشان نفهم الحياة ونشوف الأمور من زوايا وجوانب مختلفة تسمح لنا وتساعدنا على اختيار الأفضل لنا بناء على ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا.. لازم يكون عندنا وعي وإحنا بنتفرج على الأفلام والدراما علشان التقليد الأعمي بدون تفكير هو كارثة محققة".



محمد سليمان على انستجرام

من ناحية أخرى قالت أروى جودة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مؤخرا: أنا عمالة أضحك من بعد ما رأيت ذلك، وبصراحة ده يعتبر أفضل حاجة حصلت لى من فترة كبيرة".

وأضافت: هذا العمل يعد من أقرب الأعمال إلى قلبى ومبسوطة بالعمل مع المخرج المتميز تامر محسن الذى حرص على ظهور العمل في أفضل صورة والاهتمام بكل تفاصيله بالإضافة إلى جميع الأشخاص الذين شاركونى فيه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا ساخرا تم استخدام مشهد من "هذا المساء" فيه، وجمع المشهد كل من أروى جودة "نائلة" وزوجها إياد نصار "أكرم" وصديقها محمد سليمان "هاني"، عندما عاد أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهاني قادمان من الدور العلوي.

يذكر أن مسلسل "هذا المساء" نافس على الفضائيات خلال موسم رمضان 2017 ، قصة وإخراج تامر محسن، وشارك فى بطولته بجانب أروى جودة كل من إياد نصار، وحنان مطاوع، ومحمد فراج، وأحمد داوود، وهانى عادل، وسمر مرسى، وعدد آخر من الفنانين.