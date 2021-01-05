شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يغزو الخليج باللهجة المصرية بتوقيع رامى جمال وعمرو المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب رابح صقر على مغازلة جمهوره فى الخليج بأغنية باللهجة المصرية، ضمن أغانى ألبومه الأخير "مرحبا"، ولاقت بالفعل الأغنية نجاحا كبيرا، وهى تحمل عنوان "أخبار إيه"، لحنها رامى جمال، ووزعها مدحت خميس، وهى من كلمات الشاعر عمرو المصرى.

وضم ألبوم "مرحبا" للنجم رابح صقر 24 أغنية، استخدم خلالها العديد من الأفكارالجديدة والمختلفة من حيث الكلمات، والألحان، ويتعاون مع الملحنين محمد غازى وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر قام بتلحين بعضها لنفسه.

وأغنية "مرحبا"وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، من ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس، كما أن رابح صفر يتعاون مع عدد من الشعراء منهم، عبد الله بو راس وقوس.

ويحضر النجم رابح صقر مفاجأة لجمهوره من خلال هذا الألبوم وهو أنه قرر الغناء للمرة الأولى باللهجة المصرية من خلال أغنيتين من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، وذلك إهداء منه للشعب المصرى عرفانا منه بما قدمته مصر له طيلة مشواره الفني.