جهاد سعد: "ليس لدي مانع من دخول ابنتي علاقة مساكنة قبل الزواج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قال الفنان السوري جهاد سعد، إنه ليس لديه مانع من دخول ابنته علاقة "مساكنة" قبل الزواج.

وتابع جهاد، ببرنامج "شو القصة"، أنه مرّ بتجربة "المساكنة" -أي إقامة علاقة خارج إطار الزواج- لمدة تقرب من 12 عامًا مع امرأة معروفة في المجتمع، تحفظ على ذكر اسمها، موضحًا أن هذه العلاقة كانت بعد انفصاله عن شريكة حياته.

وفي حال إذا جاءت ابنته مريم، وأخبرته بأنها تحب شخصًا ما وتريد المساكنة معه قبل الزواج، فرد جهاد سعد: "أولادي إذا اختاروا المساكنة لو مقتنعين بالقصة ما في مشكلة تمامًا، لدي علاقة صداقة مع أبنائي، هما ما بيحبوا بهذه الطريقة، بيحبوا بطريقة تانية مختلفة، بنتي هتتجوز بعد أسبوعين في باريس، بعتت لي رسالة بالفارسي بتخبرني، أنا بعرف العريس وبعرف عائلته" .

وأضاف أنه لن يحضر فرح ابنته، لعدم وجود فيزا تسمح له بالسفر، وأنه ليس لديه مانع بأن يتزوج أبناؤه مدنيًا أو يلجأوا إلى المساكنة، خصوصًا أنه يمنحهم الحرية في جميع اختياراتهم بالحياة، معتبرًا أن الزواج ليس على ورق فقط، ولكن عبارة عن صلة تجمع اثنين بينهما وبين الله.

يذكر أن جهاد سعد، شارك في مسلسل "فرقة ناجي عطالله" ، وانفصل عن زوجته التي كانت من خارج الوسط الفني، ولديه 3 أبناء هم"مريم ونوران ويوسف" ويعيشون بين دولتي ألمانيا وفرنسا.