فيديو.. مهنة تمنت ليلى علوي ممارستها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخول مجال التمثيل لم يكن بين أمنيات الفنانة ليلي علوي، قبل أن تصبح واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، إذ أراد والدها أن تصبح راقصة بالية، بينما كانت لديها خطط أخرى.

الفنانة ليلى علوي التي دخلت أمس عامها الـ 59، قالت خلال ظهورها في برنامج "صالون انوشكا" مع الفنانات يسرا وإلهام شاهين، إن والدها كان يريد أن تكون راقصة بالية، وبالفعل قدم لها في معهد الباليه، إلا أنها رسبت في اختبارات القبول.

ليلى التي كان ظهورها في البرنامج هو الأول بعد رحيل والدتها، بكت وهي تقول: "والدتي كانت تعمل في البرنامج الأوروبي بالإذاعة، وكنت أذهب معها وأنا صغيرة، وعملت اختبار في برنامج للأطفال مع حسن شمس".

وعن مشاركتها في فيلم "البؤساء"، قالت النجمة ليلى علوي: كنت في ثالثة إعدادي، ورشحني للدور الفنانة هدى سلطان، وكانت الأستاذة ناهد فريد شوقي تأتي للمدرسة لتأخذني لموقع التصوير، وأول مشهد أقدمه كان أمام الفنان يوسف وهبي، وعندما شاهدني قال لي (تعالي يابت يا حلوة إنتِ في مدرسة إيه؟)

وتابعت: "ماكنتش ناوية استمر في التمثيل، علشان عايزة أطلع مهندسة ميكانيكا سيارات، وكنت عايزة يبقى عندى ورشة وأدخل تحت العربية ".

ليلى انتهت مؤخرا من تصوير فيلمين، الأول "ماما حامل"، ويشاركها بطولته الفنان بيومي فؤاد، والثاني "التاريخ السري لكوثر" وتشاركها بطولته الفنانة زينة، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.

