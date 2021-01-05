مشاهير الوطن العربي ينعون الياس الرحباني: رحل أخر عمالقة آل الرحباني الموسيقية (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - بكلمات مؤثرة ومشاعر صادقة ودع مشاهير الوطن العربي الموسيقار اللبناني الكبير الياس الرحباني، و تداولوا صور الراحل معلقين عليها بعبارات تحمل في طياتها مشاعر الحزن العميق لرحيله، معبرين عن صدمتهم ببداية العام الجديد الذي بدأ برحيل ثلاث من أعمدة الفن بمختلف مجالاته بداية من المخرج السوري حاتم علي، والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد، واليوم الموسيقار اللبناني الياس الرحباني، مدشنين هاشتاج يحمل أسمه عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

إقرأ أيضًا: (بالذكريات والدعاء) مايا دياب تودع إلياس الرحباني: هشتاق لروحك الحلوة وحبك اللامتناهي

وكتبت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم:"بغياب الاستاذ إلياس الرحباني يكون الثلاثي الرحباني … مجد لبنان الفنّي والابداعي، عاصي، منصور، وإلياس في عليائك ربّي..الله يرحمك استاذ ويصبّر عيلتك ومحبًينك، ولبنان".

ونشرت المطربة اللبنانية إليسا:"لبنان كله عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني..فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرته وموهبته وأعماله الخالدة... الله يرحم وكل

التعازي لعائلتك الكريمة".

وعلقت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن:"السنة مش راضية تبلش قبل ما تخطف مبدعين من كل المجالات حاتم علي وحيد حامد واليوم الموسيقار الياس الرحباني نفسو بالسما".

وتابعت الفنانة اللبنانية كارمن لبس:"وداعًا إلياس الرحباني جزء كبير من مجد وتاريخ لبنان الفني رحل.. جزء من فرح لبنان والإيجابية تركنا وفلّ.. الله يرحمه، ويصبر أهله ومحبيه على فراقه".

إقرأ أيضًا: بعد وفاته بفيروس كورونا.. معلومات لا تعرفها عن الياس الرحباني

وشاركت المطربة السورية أصالة في دفتر العزاء وقالت:" الله يرحمه ويغفر له وبعوّض لبنان كلّ هالحزن الّلي مرق برحيل كبار ووجع أهل .. فنّان كبير وطيّب وحنون كان على الكلّ الله برحمه الياس رحباني".

ونعى المطرب اللبناني رامي عياش الراحل، وكتب:"بكامل الأسى والحزن تلقيت خبر وفاة الكبير الياس الرحباني، الف رحمة

عليه..خسارة كبيرة ..صاحب القلب النقي والمحب للفن والوطن".

وكتب المطرب اللبناني عاصي الحلاني:"البقاء لله خسارة كبيرة رحيل الفنان الكبير إلياس الرحباني..رح نفقد لوجدك معنا الله يرحمك برحمته الواسعة ويجعل مثواك الجنة".

فيما نشر تركي آل الشيخ مقطع من موسيقى فيلم دمي ودموعي وابتسامتي، وهي أحد أعمال المؤلف الموسيقي الراحل الياس الرحباني.

وأضاف الفنان اللبناني يوسف الخال:"الياس الرحباني يرحل كل من نعرفه عن الحياة القديمة إلى الحياة الأجمل.. نَفَذَ الجمال في هذا الزمن.. بصلوات موسيقية تستقبلك السموات..الله يرحمك و يصبِّر عيلتك و كل آل الرحباني اللي كان لي الشرف أن عشت معهم و عايشتهم و شاركت معهم عائلياً وفنّيًا".

يذكر أن إلياس الرحباني من مواليد 1938، وتربى وسط عائلة فنية نجحت بموسيقاها بوصول الفن اللبناني إلى مختلف الدول العربية، وهو الأخ الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

قدم أعمال موسيقية حفرت اسمه في التاريخ، فقدم حوالي أكثر من 2500 أغنية معزوفة عربية وعالمية، وألف موسيقى تصويرية لأكثر من 25 فيلمًا ومنها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي"، وفيلم "عزف الليل" وفيلم "حبيبتي"، وتعامل مع كبار الفنانين منهم جارة القمر فيروز، والشحرورة صباح، وأمير الصوت الجبلي وديع الصافي"، وغيرهم من النجوم.