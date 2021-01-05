فن ومشاهير

“طوني خليفة”… برنامج جديد عبر “صوت بيروت انترناشونال”

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - يناير - 2021 12:14 صباحًا

طوني خليفة

برنامج “طوني خليفة”، هو اسم البرنامج الجديد للاعلامي طوني خليفة الذي سيبث كل خميس الساعة الثامنة والنصف مساء عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ “LBCI”، ويعالج خلاله المستجدات الأكثر تداولاً على الساحتين اللبنانية والعربية في مختلف المجالات، من سياسية، إجتماعية، صحية، رياضية، دينية، أمنية وفنية… وسيتضمن البرنامج فقرات جديدة ومنوعة.

وكان برنامج “سؤال مُحرج” انطلق عرضه كل أحد الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ “LBCI”، حيث يستضيف شخصيات معروفة في المجالات كافة من سياسية، اقتصادية وإجتماعية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا