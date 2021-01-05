شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار هانى شنودة يكشف قصة الأغنية المسروقة من نجاة الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار الكبير هانى شنودة، إن نجاة الصغيرة فنانة من الطراز الرفيع، كاشفا قصة سرقة إحدى أغانيها التى لم ترى النور حتى الآن من ألحأنه، مضيفا: "الأغنية من كلمات سيد حجاب واسمها "عطشان انا يا حنينه" وتم سرقتها من سيارة الفنانة بعدما غنتها فى أحد الأستوديوهات وأرادت سماعها فى المنزل فاصطحبت الشريط الذى يحمل الأغنية، وتركتها سهوا فى السيارة فتمت سرقة الشريط".

أضاف شنودة، فى تصريحات لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر قناة مصر الأولى بالتليفزيون المصرى، أن قصة هذه الأغنية المسروقة عجيبة للغاية، متابعا: "الفنانة نجاة غنتها بمنتهى الروعة ولكن لم يعجبها أدائها، وبعدما أخذت الشريط إلى المنزل سرق من السيارة، واكتشفنا أن إحدى الشركات المصرية طرحت الأغنية فحزنت كثيرا نجاة، وشكت أننى من سربت الأغنية، وأكدت لها عدم فعلى لذلك مطلقا".

وتابع هانى شنودة: "تحرك المحامى الخاص بنا، بعد نزول الأغنية واكتشف أن الشركة اشترت الأغنية من تركيا، فسافر المحامى إلى تركيا لمعرفة الحقيقة، فاكتشف أن تركيا اشترتها من كازاخستان، وبالتحرى عن الأمر، اكتشفنا أن كازاخستان اشترتها من أوزبكستان وهكذا".

وأشار إلى أن هناك 6 أغانى لنجاة الصغيرة لم ترى النور حتى الآن، وهم موجودين بحوزته بألحأنها وبكل تفاصيلها ولكن على الشرائط القديمة، متابعا: "أتمنى أن تكون هناك أجهزة تنقل هذه الأغانى إلى الديجيتال لطرحها للمصريين بهذا الصوت الجميل لنجاة الصغيرة"، مسترسلا: "بفكر أروح شركة وأخليهم يعملوا مسابقة لغناء أغانى نجاة وخاصة أن مصر فيها أصوات هايلة".