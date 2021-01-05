شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى مينا مسعود يصل القاهرة من أجل فيلمه المصرى "في عز الضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل النجم العالمى مينا مسعود إلى القاهرة على رحلة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبى موعد الوصول 11,5 مساء على رحلة رقم EK925 وتم إنهاء إجراءات عبر الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 2، وكان بصحبته مدير أعماله جورج شحاته وجون طلعت عضو مجلس النواب

وكان جورج شحاتة، مدير أعمال مينا فى مصر، قد أعلن عن وصوله لوضع اللمسات الأخيرة، وبدء استعداداته لتصوير فيلم "فى عز الضهر" من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

وأوضح جورج أن هذا التعاقد جاء بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر الماضى واستمرت أكثر من 3 أشهر، مؤكدا أنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية للنجم مينا مسعود لكنهم كانوا ينتظرين عملا مناسبا لمينا مثل فيلم "فى عز الضهر" ليكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر.

وأضاف جورج أنه رغم انشغال مينا مسعود خلال الفترة الماضية بالكثير من العروض واختبارات الأداء، إلا أنه رحب بهذا العمل، حيث أن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر وذلك لحبه الشديد لمصر موطنه الأصلى واللغة العربية، بالإضافة إلى حملة "أتكلم مصرى" التى شارك فيها خلال زيارته الأخيرة لمصر والتى نظمتها وزارة الهجرة المصرية.

وأشار جورج إلى أن مينا مسعود لديه أكثر من مشروع عالمى وكان من المقرر تصويرهم خلال هذا عام 2020، بالإضافة إلى فيلم "Aladdin 2" المفترض الإنتهاء من تجهيزه خلال 2020.

ومن آخر أعمال مينا والتى حققت نجاحا كبيرا مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin" وقد تم تأجيل جميع الأعمال التى كان مخطط تنفيذها فى 2020؛ بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.