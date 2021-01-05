شكرا لقرائتكم خبر عن صحف ومواقع مصرية وعربية تبرز تصريحات حورية فرغلى لـ"تلفزيون الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من المواقع المصرية والعربية علي إبراز ونقل تصريحات النجمة حورية فرغلى خلال لقائها مع الزميل عماد صفوت علي تلفزيون الخليج 365، ومن بينها موقع فالفن والاخبارية ومجلة ليالينا ومجلة الجرس جفرا نيوز وغيرها من المواقع.



الاخبارية

وكانت الفنانة حورية فرغلى قالت فى حوارها لتليفزيون الخليج 365، إنها تعانى من الوحدة والاكتئاب، خاصة أن هاتفها "مبقاش بيرن" وأن كل الوسط الفني ابتعد عنها، عقب إصابتها في "الأنف"، وبسببها خضعت لعدة عمليات جراحية لتعديل الأنف، ولكن الأطباء "بوظولى مناخيرى" على حسب قولها .

وأوضحت حورية : أنها لم ترَ نفسها في "المرآة" لمدة عامين بالإضافة إلى عدم تذوقها الطعام، خاصة أنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب شكل "الأنف"، مشيرة إلى أن أغلب الأشخاص والأصدقاء ابتعدوا عنها ولم يعد أحد يتواصل معها أو حتى يقدم لها التهانى في المواسم، والأعياد، أو حتى الحفلات الفنية، أو حفلات توزيع الجوائز، أو حتى اتصال هاتفى .

وتابعت حورية، أن هناك شخصيتين فقط هما اللذان يبادران في السؤال عنها وهما الفنانة القديرة لبلبة والفنانة رانيا محمود ياسين، لافتة إلى أنهما يتواصلان معها ويتحدثان إليها في أغلب الأوقات، موضحة أنه كان هناك أشخاص قريبين منها وأصدقاء ساعدتهم ووقفت بجانبهم ولكنهم باعوها وتركوها وحيدة عقب مرضها، قائلة: كانوا عاملين انهم حبايبى وهما بيمثلوا .



فالفن

وتصدرت حورية الأيام الماضية، محركات بحث جوجل، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن معاناتها مع المرض ووحدتها وحالة الاكتئاب التي تمر بها بسبب صدمتها فى السوط الفنى.



جفرا نيوز

يذكر أن الفنانة حورية فرغلى اسمها الحقيقى هو "عذابة محمد بن على" والشهرة فى الإمارات عذابة الطاير، من مواليد دولة الإمارات عام 1977، تحمل الجنسية الإماراتية بالإضافة إلى الجنسية المصرية.

درست إدارة أعمال فى إنجلترا، عشقت الفروسية منذ طفولتها ومارستها بشكل احترافى كما شاركت فى العديد من بطولات الفروسية العربية والعالمية وفازت بلقب بطولة مكتوم لقفز الحواجز عام 2001 حيث كانت تمثل دولة الإمارات، فاجأت العالم عام 2002 بمشاركتها فى مسابقة جمال مصر تحت اسم حورية فرغلى وحصلت على اللقب.

ولكنها تنازلت عنه بعد أربع شهور فقط فى سابقة من نوعها لوصيفتها نور السمرى بسبب الشائعات التى لاحقتها وهجوم الصحافة الكثيف عليها، اتجهت لتمثيل بدأت حياتها الفنية عام 2010 عن طريق الصدفة فكان أول ظهور لها من خلال فيلم (كلمنى شكرًا)، ثم قررت دراسة التمثيل فالتحقت بمدرسة (مروة جبريل السينمائية) حيث تعلمت أصول التمثيل الأمريكى لمدة عام، وكان ثانى ظهور لها من خلال مسلسل (الشوارع الخلفية) عام 2011، واستطاعت حورية فرغلى فى وقت قصير أن تتنوع فى تقديم أدوار مختلفة بدأت بدور البنت الشعبية، ومرورًا بالفتاة الارستقراطية، ثم دور الراقصة بفيلم (كف القمر) وزاد بريقها من خلال قيامها ببطولة مسلسل (المنتقم) عام 2012 ودورها فى فيلم (قلب الأسد) و(القشاش) عام 2013، وغيرهم.



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