جمهور أحمد الشريف غاضب.. وتهديدات بمقاطعة النسخة العربية من Battle Chef

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: في حين ينتظر الجمهور إطلالة النجم التونسي أحمد الشريف في أوّل تجربة له بعالم تقديم البرنامج من خلال النسخة العربية من برنامج Battle Chef، وبعد الإعلان رسميًا عن خوضه لهذه التجربة، تفاجأ المتابعون في الحلفة الأولى بظهور الإعلامية التونسية فرح بن رجب كمقدّمة للبرنامج.

وأعرب عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن استيائهم من عدم ظهور أحمد الشريف في البرنامج كمقدم للحلقات، وتساءلوا عن سبب ذلك، حتى أن البعض أطلقوا “هاشتاغ” يطالب بمقاطعة البرنامج.

مصادر خاصة بموقع “بتجرد”، أفادت بأن أحمد الشريف وافق على المشاركة في البرنامج وخوض تجربة التقديم التلفزيوني بعد إصرار من الجهة المنتجة على ذلك ومفاوضات معه دامت لعدّة أسابيع. وأضافت المصادر أن أحمد رحب بمشاركة فرح بن رجب في تقديم البرنامج إلى جانبه، فتم الإتفاق معها من قبل الجهة المنتجة للبرنامج.

فما الذي تغير عشية تصوير الحلقة الأولى من البرنامج، ولماذا لم يظهر أحمد الشريف في الحلقة الأولى مع فرح بن رجب، جميعها أسئلة ينتظر الجمهور الرّد عليها من قبل الجهة المنتجة للبرنامج..